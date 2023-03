10 ton slachtafval bedekt de A67

GRONINGEN – In de week van 17 maart moest een vrachtwagen vol in de ankers. Het gevolg hiervan was dat 10 ton slachtafval op de weg kwam te liggen.

Zowel darmen, als harten, als levers waren in de middag en avond van 17 maart te vinden op de A67. Ongeveer 50 man hield zich een tijdje bezig met het opruimen van het slachtafval. Op een dashcam vrachtwagen is het ongeluk te zien. Evenals dit ongeluk zijn er een heleboel gebeurtenissen vastgelegd doormiddel van een dashcam. In dit artikel lees je waarom het hebben van een dashcam zo belangrijk is.

Wat is een dashcam?

Een dashcam is verkort woord voor dashboardcamera. Zoals je waarschijnlijk al had kunnen bedenken, is een dashcam een kleine camera voor op het dashboard van een motorvoertuig. Dashcams hebben een brede beeldhoek waardoor er een groot deel van het voorliggend verkeer gefilmd kan worden vanuit het perspectief van de bestuurder.

Een dashcam filmt niet alleen de verkeerssituatie maar laat ook de snelheid van de bestuurder zien. Tot slot laat een dashcam de datum en tijd van de desbetreffende verkeerssituatie zien. Dashcams kunnen tevens dienen als achteruitkijk- en diefstalcamera’s. Enkele camera’s hebben een gps-functie.

Is een dashcam strafbaar?

Het gebruik maken van een dashcam is niet verboden maar kan wel strafbaar zijn waanneer bepaalde regels met betrekking tot het filmen overtreden worden.

Een dashcam mag alleen gebruikt worden wanneer het zicht van de bestuurder niet belemmerd wordt.

Een dashcam mag uitsluitend op het windscherm of dashboard gemonteerd worden.

De publicatie van beelden valt onder de wetgeving van privacy wanneer kentekenplaten of personen herkenbaar op beeld zijn.

In situaties als verkeersongevallen, verkeersovertredingen en andere gefilmde criminele activiteiten is een dashcam cruciaal bij het leveren van bewijslast. Toch is het aan de rechter om te bepalen of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs. Deze regels gelden echter niet voor elk land. Check de website van de ANWB voordat je o reis gaat naar het buitenland. In sommige landen is een dashcam helemaal verboden en kan het soms hoge boetes opleveren.

Conclusie

Een dashcam is een handige tool om vast te leggen wie wat heeft gedaan bij verkeersongevallen, verkeersovertredingen en andere gefilmde criminele activiteiten. Een dashcam is niet verboden of strafbaar tenzij je je aan de regels houdt met het betrekking tot het filmen. In andere landen is het wel mogelijk dat dashcams verboden zijn.

Foto: Lê Minh/Pexels