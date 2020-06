1200+ huishoudens in Helpman en De Wijert zonder stroom

GRONINGEN – Meer dan 1.200 huishoudens in Helpman en De Wijert zaten vanmiddag zonder stroom na brand in een elektriciteitshuisje.

Rond 16.00 uur brak er brand uit bij een elektriciteitshuisje aan de Vasalislaan waardoor circa 1.228 huishoudens in de omliggende omgeving zonder stroom kwamen te zitten. Door de stroomstoring was ook de stroom in serviceflat Residentie De Wijert uitgevallen. Daardoor zat een aantal personen even vast in de lift. Voor zover raakte niemand gewond en inmiddels hebben de meeste huishoudens weer stroom.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties