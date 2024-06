Aanhouding verricht in zware mishandelingszaak Poelestraat

GRONINGEN – Een 18-jarige man uit Groningen is op maandag 10 juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot doodslag. Het incident vond plaats op 14 december 2023 in de Poelestraat, waarbij een 27-jarige man uit Roerdalen ernstig gewond raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Op donderdag 14 december, rond 04.00 uur, vond een zwaar geweldsincident plaats in de Poelestraat. Het 27-jarige slachtoffer liep meerdere breuken en kneuzingen op en raakte buiten bewustzijn. Hij werd uren later wakker in het ziekenhuis, met weinig herinneringen aan de gebeurtenissen.

Opsporing

Door de mishandeling kon het slachtoffer zich weinig van de gebeurtenissen herinneren. De politie verspreidde daarop beelden van de betreffende avond en riep getuigen en mensen met informatie op om zich te melden.

Aanhouding

Het onderzoek leverde meerdere tips op die hebben geleid tot de aanhouding van de verdachte. De 18-jarige man uit Groningen zit vast en zal worden verhoord.

Beelden

De politie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het onderzoek door de berichtgeving te delen en mee te denken. De eerder gedeelde beelden van het incident zijn inmiddels verwijderd, en de politie verzoekt iedereen om hetzelfde te doen.