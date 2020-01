Agent gewond bij rellen in Herestraat Groningen (video)

GRONINGEN – De politie heeft aan het begin van de zaterdagavond charges uitgevoerd in de binnenstad van Groningen.

De onrust werd volgens de politie veroorzaakt door een groep van ongeveer zestig mensen in de Herestraat. De groep was vervelend en er ontstonden vechtpartijen op verschillende plekken in de Herestraat, aldus de politie. De politie was met meerdere eenheden ter plekke en werden belaagd met flessen en stenen.

De politie voerde vervolgens een charge uit. De groep verspreidde zich maar kwam even later terug. De oorzaak van de ruzies is onbekend. Rond 20.45 uur leek de rust rondom de Herestraat enigszins te zijn teruggekeerd. Er zijn tot dusver twee mensen aangehouden en één agent gewond geraakt. Het aard van zijn letsel is niet bekend.

Video’s

Bekijk alle foto’s en video’s op Instagram.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws