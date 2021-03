Agent in gezicht gestoken in Groningen

GRONINGEN – Bij een steekincident aan de Van Houtenlaan in Groningen zijn afgelopen nacht twee agenten gewond geraakt.

De agenten spraken rond 22.00 uur twee jongens aan die zich mogelijk niet aan de avondklok hielden. Toen ze het tweetal wilden controleren werd de een van de agenten meteen aangevallen en met een mes in zijn gezicht gestoken. De andere agent raakte gewond aan haar been. Meerdere politiewagens en ambulances kwamen ter plaatse en de agenten zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Daders op de vlucht

Van de daders ontbreekt op dit moment nog ieder spoor. Via Burgernet is een bericht uitgestuurd dat de politie op zoek is naar twee blanke jongens in donkere kleding. Eén van hen had een opgerolde muts op en de ander heeft krullend haar en droeg een rugzak. Beide jongens waren op de fiets, maar zijn er lopend vandoor gegaan. Wie tips heeft wordt verzocht te bellen met 0900-8844.

Vanavond even na 22.00 uur is een agent ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht door waarschijnlijk een steekincident. Het incident vond plaats op de Van Houtenlaan in de stad Groningen. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. — Politie Groningen (@polgroningen) March 10, 2021

Foto: RDB Producties