Arrestaties en gewonde bij inval woning Paddepoel

GRONINGEN – Het arrestatieteam heeft afgelopen nacht een inval gedaan in een woning aan de Kometenstraat in de stad Groningen.

Meerdere personen zijn gearresteerd en meegenomen door de politie. Twee daarvan werden in de boeien geslagen. Bij het inval raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is nagekeken door de ambulancedienst en meegenomen naar het ziekenhuis. Het is onbekend of het slachtoffer een verdachte of omstander is.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws