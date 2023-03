Arrestatieteam haalt persoon van dak Groninger Forum

GRONINGEN – Op maandag 20 maart is het arrestatieteam opgeroepen vanwege een dreigende situatie in het Forum in Groningen.

De politie heeft de omliggende straten afgesloten en een arrestatieteam heeft een persoon aangehouden op het dak van het gebouw. Deze persoon is overgedragen aan de ambulancedienst en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bezoekers van het Forum zou de persoon in kwestie mogelijk gedreigd hebben van het dak te springen. De politie wil dit echter niet bevestigen en spreekt van een ‘medische noodsituatie’.

Foto: Raymond Bos/NoordelijkFotobureau.nl