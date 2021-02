GRONINGEN – Een arrestatieteam van de politie heeft donderdag een inval gedaan in een woning aan de Cortinghlaan in Groningen.

Het interventieteam viel met ongeveer acht man sterk de woning binnen en hield daar één persoon aan. De verdachte is geblinddoekt en met een onopvallende auto naar het cellencomplex vervoerd. Omdat het onderzoek nog loopt is nog niet bekend gemaakt wat de reden van de inval was.

Foto: RDB Producties