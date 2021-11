Arrestatieteam vindt vermist persoon in woning Suikerlaan

GRONINGEN – Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft woensdagmiddag een vermist persoon aangetroffen in een wooncontainer aan de Suikerlaan in Groningen.

De politie kreeg de melding van een urgente vermissing en startte daarop een grote zoektocht. Deze kwam uit bij een wooncontainer aan de Suikerlaan in Groningen. Omdat de situatie dreigend was, werd er besloten om een arrestatieteam in te zetten. De vermiste persoon werd aangetroffen in de woning en de politie is met het slachtoffer in gesprek gegaan. Over eventuele verdachten is niks bekend.

Foto: RDB Producties