HOOGKERK – Aan de Sanstraat in Hoogkerk is dinsdagavond een auto beklad. Het gaat om een rode Renault die met witte en zwarte graffiti lijkt te zijn bespoten.

Vermoedelijk is de auto beklad door baldadige jeugd die de afgelopen periode eveneens brandjes heeft gesticht in de omgeving. Volgens de wijkagent zijn er in de buurt al vaker auto’s beklad. Mensen met informatie wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties