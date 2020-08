Auto belandt in sloot bij Noordhorn; drie gewonden

Bij een ongeval op de N355 tussen Noordhorn en Buitenpost zijn drie personen gewond geraakt. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en belandde in een sloot. Hulpdiensten hebben het drietal bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N355 was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties