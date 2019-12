Auto belandt in sloot door glad wegdek in Aduard

ADUARD – Op de Albert Harkemaweg in Aduard is zaterdagmiddag rond 12.10 uur een automobilist van de weg geraakt.

De auto knalde door een hekwerk en kwam tot stilstand in de greppel. De vermoedelijke oorzaak was een met bietenpulp bezaaid wegdek. Hierdoor was het zeer glad en zou er volgens een omstander eerder vandaag ook al een ongeval zijn geweest. De automobilist is gecontroleerd door de ambulancedienst maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws