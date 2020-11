GRONINGEN – Op de Pop Dijkemaweg in Groningen is afgelopen nacht een auto tegen een boom gebotst. Drie inzittenden raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 02.10 uur. De auto draaide bij het ongeval om zijn as en kwam in het midden van de weg tot stilstand. De drie inzittenden raakten gewond. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten en deed sporenonderzoek. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Foto: RDB Producties