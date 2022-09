Auto Bottelroosstraat in Groningen compleet verwoest door brand

GRONINGEN – Aan de Bottelroosstraat in de stad Groningen is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto verloren gegaan bij een brand.

De brand werd rond de klok van 01.10 uur ontdekt door een aantal buurtbewoners. Zij belden hierop het alarmnummer. Politie en brandweer rukte met spoed uit. Ter plaatse gekomen stond de auto aan de voorzijde volledig in brand. Brandweerlieden hebben de motorkap van het voertuig opengebroken, waarna het blussen van het voertuig begon. De politie vermoed dat brandstichting de oorzaak is.

Foto: RDB Producties