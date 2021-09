GRONINGEN – Aan de Oliemuldersweg in de stad Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in brand gestoken.

Buurbewoners merkten de brand op en belden 112. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. De politie heeft een plaats delict gemaakt.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties