Auto in Groningen flink beschadigd door brand

GRONINGEN – In de nacht van maandag op dinsdag is er een auto in brand gestoken aan de Sabastraat in Groningen.

De politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Een buurtbewoner laat weten dat eerder deze maand ook al de banden van de auto lek waren gestoken, maar of dit verband houd met elkaar is niet bekend.

Foto: Agnes Koning/Aggie Fotografie