GRONINGEN – Vanochtend rond 08.50 uur is er een auto uitgebrand bij Natuurgebied Kardinge in Groningen. De politie vermoedt opzet.

De auto stond geparkeerd in het natuurgebied in de Jensemaheerd. Duikers zochten in een nabijgelegen sloot nog naar de bestuurder(s), maar het lijkt erop dat de auto opzettelijk is geparkeerd en in de brand is gestoken. Het is de afgelopen tijd vaker raak met autobranden in Beijum.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws