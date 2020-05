Auto raakt te water bij Hoendiep; inzittenden komen met schrik vrij

GRONINGEN – Aan het Hoendiep in Groningen is de afgelopen nacht een auto te water geraakt. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto met daarin de inzittenden kwamen hierbij in het naastgelegen kanaal terecht. Meerdere hulpdiensten rukten massaal uit, maar de inzittenden hadden reeds zelfstandig het voertuig kunnen verlaten. Zij hielden er enkel een nat pak aan over en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties