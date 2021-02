Auto rijdt door muur van garage in Hoogkerk

GRONINGEN/HOOGKERK – Bij een ongeluk in Hoogkerk is afgelopen woensdag een personenauto door de muur van een garage gereden.

Het ongeval gebeurde op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Zuiderweg. Daar was een auto door een muur van een garage gereden en daarbij halverwege geëindigd. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Foto: RDB Producties