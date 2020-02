Auto rijdt tegen boom op Amkemaheerd in Groningen

BEIJUM – Bij een éénzijdig ongeval op de Amkemaheerd in de stadswijk Beijum is vanmorgen een BMW zwaar beschadigd geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder rond 11.00 uur de macht over het stuur kwijt waarna de auto tegen een boom botste. De bestuurder is gecontroleerd door de ambulancedienst, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is afgesleept.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws