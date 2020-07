Auto te water bij Schuitendiep in Groningen

GRONINGEN – In de nacht van zondag op maandag is er een auto het Schuitendiep in gereden. De twee inzittenden zijn aangehouden.

Het gaat om een 24 en 25-jarige man uit Almere. De mannen verlieten het voertuig voordat de hulpdiensten arriveerden en verstopten zich in een steegje. Het tweetal werd aangehouden omdat ze de plek van het ongeval hadden verlaten en zijn meegenomen naar het politiebureau.

Foto: RDB Producties