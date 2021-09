Auto te water in Aduarderdiep nabij Garnwerd

FEERWERD/GARNWERD – Bij de Aduarderdiep is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto te water geraakt.

De automobilist raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en kwam op de kop in een naastgelegen sloot terecht. De automobilist wist wonder wel zelfstandig de auto te verlaten en de hulpdiensten te bellen. Politie en ambulancedienst waren snel ter plekke. Een rapid responder van de ambulancedienst heeft de automobilist gecontroleerd op letsel, maar hiervan bleek geen sprake. Een berger heeft de zwaarbeschadigde auto uit de sloot gehaald.

Foto: RDB Producties