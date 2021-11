Auto vliegt in brand na aanrijding met ambulance

GRONINGEN – Na een frontale aanrijding met een ambulance is zaterdagavond een auto in brand gevlogen.

Het ongeval vond plaats op de Winschoterweg, kruisend met de Bornholmstraat. Door vermoedelijk een voorrangsfout kwamen de ambulance en automobilist met elkaar in botsing. De personenauto vloog direct na de aanrijding in brand en de ambulance eindigde tegen een paaltje. Van letsel bleek bij geen van de inzittende sprake. Wel brandde de auto volledig uit. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Foto: RDB Producties