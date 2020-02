Auto vliegt over de kop na botsing op Rijksweg

GRONINGEN – Op de Rijksweg in de stad Groningen is vanmiddag een auto over de kop geslagen na een botsing. Eén persoon raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond rond 16.00 uur. Een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer te controleren, maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Rijksweg even gestremd, wat tijdelijk een file veroorzaakte. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties