Autobrand in Groningen geblust met gieter

Op de Verlengde Visserstraat in de stad Groningen stond vanavond een auto in brand. De bestuurder van het voertuig en een aantal omstanders wisten de brand te blussen met een brandblusser en een gieter. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het vuur reeds gedoofd. De brandweer heeft vervolgens nog een na-controle gedaan. De oorzaak van de brand is onduidelijk.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties