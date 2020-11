Automobilist aangehouden na botsing Paterswoldseweg

GRONINGEN – Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij tegen een paal was gebotst.

Het ongeval vond plaats aan de Paterswoldseweg in de stad Groningen. Door een onbekende oorzaak verloor de automobilist de macht over het stuur en eindigde hij tegen een paal. De politie en ambulancedienst waren snel ter plekke. De bestuurder van de auto is aangehouden; hij reed onder invloed van alcohol. Er raakte niemand gewond.

Foto: RDB Producties