Automobilist en fietser botsen op Stationsweg

GRONINGEN – Een automobilist en een fietser zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag met elkaar in botsing gekomen op de Stationsweg in Groningen.

Het ongeval, dat rond 01.00 uur gebeurde, was het gevolg van een voorrangsfout. Door deze voorrangsfout schepte de automobilist de fietser, die hard ten val kwam op het raam van de auto. Aan de schade van de auto is te zien dat de klap fors moet zijn geweest. De fietser is gecontroleerd door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.

Foto: RDB Producties