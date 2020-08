Automobilist gewond bij botsing op Bernouilleplein

Op het Bernouilleplein in de stad Groningen heeft zondagmorgen even na 09.30 uur een aanrijding plaatsgevonden. Bij deze aanrijding is de bestuurder van een auto gewond geraakt. De automobilist kwam door onbekende oorzaak tegen een ondergrondse afvalcontainer.

De politie en ambulance waren snel ter plaatse en hebben de gewonde bestuurder gestabiliseerd. Hierna is het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties