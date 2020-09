Automobilist overlijdt na botsing tegen monument in Stadspark

GRONINGEN – Een automobilist is vanochtend overleden na een botsing met een monument in het Stadspark aan de Concourslaan in Groningen.

Het incident gebeurde vanochtend rond 07.30 uur. Na een botsing met het Scholtenmonument vloog de auto in brand. De bestuurder heeft het niet overleefd. De Concourslaan is afgezet en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er doen geruchten de ronde dat het om zelfmoord zou gaan.

Denk je aan zelfmoord? Of maak je je zorgen om iemand met suïcidale gedachten? Neem contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0900-0113 of de website 113.nl.

Foto: WesleyBos/GroningsNieuws