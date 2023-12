Automobilist raakt fietser bij kruising Kattehage in Stad

GRONINGEN – In de nacht van woensdag op donderdag vond er op de Turfsingel in Groningen een ongeval plaats waarbij een automobilist een fietser heeft aangereden.

De fietser wilde de kruising met de Kattehage wilde passeren, maar werd geschept door een auto. Diverse hulpdiensten, waaronder de politie, de ambulancedienst en het Mobiel Medisch Team (MMT), spoedden zich naar de locatie. Nadat het slachtoffer ter plaatse was gestabiliseerd, is deze overgebracht naar het UMCG. Agenten van Team Verkeer hebben een verslag opgesteld over het incident. Mogelijk wordt een voorrangsfout als oorzaak van het ongeval beschouwd.

Foto: Agnes Koning/NoordelijkFotobureau.nl