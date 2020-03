Automobilist rijdt door rood en schept maaltijdbezorger

GRONINGEN – Een maaltijdbezorger is vanmiddag aangereden door een automobilist die op de kruising Diamantlaan/Hoendiep door rood reed.

Aanvankelijk kwam de melding om 15.58 uur bij de hulpdiensten binnen, maar op het verkeerde adres. Op aanwijzingen van omstanders zijn de hulpverleners alsnog op de juiste plek terechtgekomen. Daar bleek een automobilist een maaltijdbezorger te hebben geraakt nadat deze door rood was gereden.

De maaltijdbezorger is even kort in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft beide partijen geholpen met het invullen van de schadeformulieren.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws