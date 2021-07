Automobilist schept maaltijdbezorger op Korreweg in Stad

GRONINGEN – Aan de Korreweg in Groningen is zaterdag een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat deze was aangereden door een automobilist.

Het ongeval gebeurde aan het begin van de avond op de kruising bij de Diepshuisstraat. De maaltijdbezorger kwam daarbij ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de jongen aan zijn verwondingen behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

Foto: RDB Producties