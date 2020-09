Automobilist vindt gewonde motorrijder in bosjes

GRONINGEN – Een automobilist heeft zaterdagavond een gewonde motorrijder aangetroffen in de bosjes langs de Vestdijklaan in Groningen.

Door een onbekende oorzaak was de motorrijder van de weg geraakt en in de bosjes geëindigd. Een passeerde automobilist zag de gewonde motorrijder liggen en belde hierop 112. De hulpdiensten hebben het gewonde slachtoffer uit de bossage gehaald, waarna hij gestabiliseerd is en met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties