Balkonbrand in Hoogkerk laat brandweer uitrukken

HOOGKERK – Op het balkon van een woning aan De Sansstraat in Hoogkerk heeft donderdagavond een korte maar felle brand gewoed.

Rond 18.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van een brand in een woning aan De Sansstraat in Hoogkerk. Ter plaatse gekomen bleek er een felle brand te woedden op het balkon van de woning. Na ongeveer een half uur kon dan ook het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Een bewoner van de flat werd ten gevolge van de ontruiming onwel, hiervoor kwam een ambulance ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

Foto: RDB Producties