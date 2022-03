GRONINGEN – Op het balkon van een woning aan de Paulus Potterstraat in Groningen is zondagmiddag brand uitgebroken.

De hulpdiensten rukten even na 16.00 uur massaal uit vanwege de hevige brand waar veel rook bij vrijkwam. Ter plaatse wisten de brandweerlieden het vuur snel te doven. De bewoner was ten tijde van de brand niet thuis en voor zover bekend raakte er niemand gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: RDB Producties