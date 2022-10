Bestelbus en auto in Wibenaheerd gaan in vlammen op

GRONINGEN – Een geparkeerde bestelbus en personenauto zijn maandagavond total loss verklaard na een forse brand aan de Wibenaheerd.

Maandagavond even voor 23.30 uur kwam er een melding binnen van een brand in een bestelbus. Een bestelbusje en een daarnaast geparkeerde personenauto stonden in lichterlaaie en zorgden voor forse rookontwikkeling. De politie gaat uit van brandstichting, omdat de kentekenplaten van de bus af waren gehaald en er forse knallen te horen waren.

Foto: Raymond Bos