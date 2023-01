Bestelbus in brand gestoken aan de Roer in Groningen

LEWENBORG – Een bestelbus die geparkeerd stond aan de Roer in Groningen is donderdagnacht in vlammen opgegaan door brandstichting.

Donderdagnacht even na 03:00 uur kwam er een melding binnen van een autobrand aan het Roer in Groningen. Een bestelbusje stond in lichterlaaie en er waren knallen hoorbaar. De politie en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse en er werd al snel een blusactie begonnen. Ondanks de snelle inzet van de brandweer, kom men niet voorkomen dat het busje volledig uitbrandde. Een geparkeerde auto ernaast raakte ook beschadigd.

Foto: Raymond Bos