GRONINGEN – Bij een tunnel aan de Olgerweg nabij de stad is zaterdagmiddag een bestelbus klem komen te zitten.

De bestuurder schatte waarschijnlijk de hoogte verkeerd in, waardoor deze vast kwam te zitten onder de tunnel. Een berger is ter plekke om de bestelbus los te trekken en te bergen. De Olgerweg was tijdelijk door het incident gestremd.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties