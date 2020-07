Bestelbusje ramt lijnbus; bestuurder op de vlucht geslagen

GRONINGEN – Op de Kastanjelaan heeft een bestelauto een lijnbus geramd. De bestuurder raakte gewond en sloeg op de vlucht.

Het incident vond plaats vlakbij Station Noord. Bij de aanrijding heeft de bestuurder van de bestelbus een stuk berm en een boom meegepakt. De man raakte gewond en is vervolgens op de gevlucht geslagen. De politie heeft Burgernet ingeschakeld om hem te vinden, maar nog zonder resultaat. Er is sporenonderzoek gedaan waarna de bestelbus is afgesleept.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws