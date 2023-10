Bestuurder bekneld na botsing tegen boom in Slochteren

SLOCHTEREN – Op vrijdagmiddag heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan in Slochteren. Het incident vond plaats op de kruising van het Slochterdiep en de Hooilandsterweg, waar een auto in aanraking kwam met een boom. De bestuurder raakte bekneld in het voertuig en moest door hulpdiensten worden bevrijd.

Het incident deed zich voor rond het begin van de middag. Volgens ooggetuigen was er een luide klap te horen, wat onmiddellijk wees op een ernstig probleem. Omstanders aarzelden niet en alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren.

Bekneld

De automobilist raakte bekneld en was niet in staat om op eigen kracht uit het voertuig te komen. In samenwerking met de ambulancedienst bevrijdde de brandweer de bestuurder uit de benarde situatie, waarna deze ter plaatse werd gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis werd vervoerd. Op dit moment is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

Onderzoek

De politie heeft onmiddellijk een onderzoek gestart om de oorzaak van het ongeval te achterhalen, hoewel er momenteel nog geen details beschikbaar zijn. Als gevolg van het ongeval en het lopende politieonderzoek is de weg afgesloten voor verkeer.

Foto: Agnes Koning/Noorderlijkfotobureau.nl