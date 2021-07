Bestuurder belandt in sloot met scootmobiel na uitwijken fietsers

GRONINGEN – Op het Jaagpad in Groningen is uur een bestuurder met zijn scootmobiel te water geraakt. De persoons moest uitwijken voor een groep fietsers.

De bestuurder moest uitwijken voor een groep fietsers en belandde in de sloot. Omstanders hielpen de persoon samen met hulpverleners op het droge, waarna deze naar het ziekenhuis werd overgebracht voor controle. De twee getuigen kregen enkele dagen later een bedankje van de politie in de vorm van een bos bloemen.

Foto: RDB Producties