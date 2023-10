Bestuurder spoorloos na eenzijdig ongeval op A7 in Leek

LEEK – Op de A7 tussen Leek en Oostwold heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag een eenzijdig ongeval voorgedaan. De bestuurder van de auto is spoorloos.

De bestuurder van een personenauto raakte om nog onbekende redenen van de weg, doorkruiste een sloot, gleed over een andere sloot en kwam tot stilstand in een weiland met koeien. Talrijke getuigen waren ooggetuige van het incident en alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten. De politie, brandweer en ambulance reageerden snel op de locatie van het ongeluk. Echter, bij aankomst ontbrak de bestuurder van de auto. Het voertuig liep aanzienlijke schade op, maar de bestuurder was spoorloos.

Zoekactie

Vanwege de ernst van het ongeval en de verdwijning van de bestuurder, startte de politie direct een uitgebreide zoekactie. Omwonenden en voorbijgangers werden eveneens opgeroepen om uit te kijken naar de gevluchte persoon. Ondanks intensieve inspanningen heeft de politie de bestuurder tot op heden niet kunnen opsporen. De politie doet een beroep op iedereen die informatie heeft of getuige is geweest van het incident om contact op te nemen via het telefoonnummer (0900) 8844. Er bestaat de mogelijkheid dat de bestuurder gewond is geraakt bij het ongeval en medische hulp nodig heeft.

Foto: Raymond Bos