Binnenspeeltuin Landgoed Nienoord verwoest door brand

LEEK – Maandagavond is er brand uitgebroken in de binnenspeeltuin van het Speelparadijs op Landgoed Nienoord in Leek.

Het vuur ontstond in de overdekte speeltuin en verspreidde zich snel. Meerdere brandweerploegen, waaronder die uit Roden, Norg, Groningen, Eelde en Peize, werden ingezet om de brand te bestrijden. Rond 23.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester, maar het gebouw is als verloren beschouwd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek gestart.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl