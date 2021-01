Boerderij in Groningen gaat in vlammen op; paarden gered

GRONINGEN – Aan de Stadsweg in de wijk Ulgersmaborg is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij boerderij De Leeuwenburg.

De brand werd rond 02.00 uur gemeld bij de hulpdiensten. Bij diens aankomst stond de boerderij volledig in brand met vlammen die tot meters boven het dak uitkwamen. De brand was dan ook in de verre omgeving waarneembaar en de brandweer adviseerde ramen en deuren gesloten te houden vanwege de laaghangende rook.

Paarden uit stal gered

Het bleek al snel dat de schuur van de boerderij als verloren kon worden beschouwd. De brandweerlieden zetten daarom in op behoud van het woongedeelte van het pand. Toch konden zij niet voorkomen dat ook dat gedeelte in vlammen opging. De gestalde paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht en er raakte niemand gewond.

Asresten verwijderen

Pas rond 06.00 uur had de brandweer de brand onder controle. Een mobiele kraan zal nu sloopwerkzaamheden verrichten, zodat de restanten beter kunnen worden afgeblust. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag gaan nemen. Salvage is ingeschakeld voor de afhandeling van de schade. Omwonenden wordt geadviseerd asdeeltjes van hun auto’s en (rieten) daken te verwijderen.

Foto: RDB Producties