GRONINGEN – Aan de Pioenstraat in de stad Groningen is vanmiddag een boom omgewaaid. De boom viel op een auto die voorbij reed.

Op het moment dat de boom op de auto viel zat er één persoon in de auto. Wonder boven wonder raakte de inzittende niet gewond, maar uit voorzorg kwam er wel een ambulance ter plaatse. De boom is omgewaaid door storm Ciara, die zondag en maandagnacht Nederland in zijn greep houdt.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws