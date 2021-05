Boom waait om op busje bij tankstation in Groningen

GRONINGEN – Bij een tankstation aan de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen is een boom omgewaaid en op een busje terecht gekomen.

Het voertuig heeft door het voorval forse schade opgelopen, maar er raakte niemand gewond. Op het moment dat de boom op het voertuig viel, was de bestuurder namelijk net het tankstation ingelopen. De brandweer was snel ter plaatse om de boom van het busje te verwijderen. Een deel van het tankstation was daardoor enige tijd niet bereikbaar.

Foto: RDB Producties