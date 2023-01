Botsing tussen auto en politiebusje op kruising in Groningen

GRONINGEN – Op de kruising van de Pleiadenlaan en de Friesestraatweg in Groningen heeft dinsdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een politiebusje.

Het betrokken busje was van een speciale politie-eenheid (FASTNL) en zou met zwaailichten in een stoet met andere onopvallende politievoertuigen gereden hebben. De schade aan beide voertuigen was fors, en er raakte één persoon gewond. Dit slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Het betrof een inzittende van de personenauto. Het is onbekend of er ook verdachten in de onopvallende politiebus zaten. De politie heeft een aantal rijstroken afgesloten en doet onderzoek naar het ongeval.

Foto: Agnes Koning