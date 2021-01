Botsing tussen auto en scooter op Paterswoldseweg in Groningen

GRONINGEN – Op de Paterswoldseweg in de stad Groningen is gisteravond een scooterrijder aangereden door een automobilist.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de scooter gecontroleerd, maar deze bleek geen letsel te hebben. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Vermoedelijk had de automobilist de scooterrijder over het hoofd gezien.

Foto: RDB Producties