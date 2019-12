Botsing tussen fietsers en scooter op Friesestraatweg

GRONINGEN – Op de Friesetraatweg heeft vanochtend een botsing plaatsgevonden tussen een aantal fietsers en een scooterrijder.

Het ongeval gebeurde even voor 12.00 uur op de kruising met het Donghornsterpad. Door een nog onbekende oorzaak kwamen beide partijen met elkaar in botsing waarbij één persoon gewond raakte. Het slachtoffer is gecontroleerd in de ambulance. Het is onbekend of het slachtoffer mee moest naar het ziekenhuis.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws