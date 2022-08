Brand bij jongeren-zorginstelling in Beijum door vuurwerk

GRONINGEN – Aan de Onnemaheerd in de stadswijk Beijum heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed bij een jongeren-zorginstelling.

De woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand is ontstaan nadat er vuurwerk onder de zonnepanelen was terechtgekomen. Toen de brandweer arriveerde was de brand reeds gedoofd. Brandweerlieden hebben een na-controle gedaan en de stroom van de zonnepanelen afgehaald. De schade is fors.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties